Zeytinyağına Karıştırılan Tohum Yağları Tespit Edildi

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Mart 2025 tarihinde yayımladığı denetim sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Balıkesir, Aydın ve İstanbul’da faaliyet gösteren bazı zeytinyağı üreticileri ve satıcılarında ürünlerine tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

BALIKESİR’DE YAPILAN KONTROLLER

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, etiketsiz şekilde satılan natürel birinci ve natürel sızma zeytinyağlarında uygunsuzluk tespit edildi. Denetim sürecinde, çeşitli firmalar incelendi ve bu firmalar arasında Pazarcı-Zeynel Abidin Filiz, Akçay Marina Çarşı-Ömer Taşdelen, Ayşe Karakaya, Merkez Kuruyemiş-Kadriye Kıyak, Tuğçe Karakaya, Ramazan Çırakoğlu, Akçay Pazar Tezgahı-Yaşar Oraklı ve Altınoluk Pazarı-Muammer Boğazköy yer aldı.

Aydın VE İSTANBUL’DAKİ DURUM

Denetimlerin kapsamına Aydın ve İstanbul da dahil edildi. Bu şehirlerde de bazı firmaların zeytinyağlarına tohum yağları karıştırdığı ya da daha düşük kaliteli zeytinyağı eklediği belirlendi. Böylece kamuoyunu ilgilendiren bu konu üzerine yapılan denetimler, gıda güvenliği açısından önem taşıyor.