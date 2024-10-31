“Zhang Yiming, Çin’in En Zengin Kişisi”

ZHANG YIMING’İN SERVETİ ARTIYOR

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan yıllık zenginler listesine göre, Zhang Yiming’in serveti 2023 yılında %43 artarak yaklaşık 46 milyar dolar seviyesine ulaştı. 41 yaşındaki Yiming, 2021 yılında ByteDance’in CEO’luğundan ayrılmasına rağmen, hâlâ şirketin %20’sine sahip. Böylelikle, Yiming, Çin’in en varlıklı kişisi unvanını önceki lider Zhong Shanshan’dan devraldı. Şişelenmiş su sektöründe yer alan Zhong’un serveti ise %24 düşerek 45 milyar dolara geriledi.

TIKTOK’UN YASAKLANMA TEHDİDİ

TikTok, bir milyardan fazla kullanıcı ile dünya genelinde en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Ancak bazı ülkeler, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantıları hakkında endişe taşıyor. TikTok ve ByteDance yetkilileri bağımsız olduklarını devamlı ifade etse de, ABD, 2025 Ocak ayına kadar ByteDance şirketini satmadığı takdirde TikTok’u yasaklamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, ABD Temsilciler Meclisi, bu yıl ByteDance’in uygulamayı satmasına yönelik bir yasa tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa, ByteDance’in dokuz ay içinde bir alıcı bulması gerekecek ve bu süreçte üç aylık ek süre tanınabilecek. Aksi halde, TikTok’un ABD’de yasaklanma ihtimali doğabiliyor. FBI, ByteDance’in kullanıcı verilerini – arama geçmişi, konum bilgileri ve biyometrik veriler gibi – Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarıda bulundu, ama TikTok bu iddiaları yalanladı.

BİLİMSEL BÜYÜME GÖSTERDİLER

Yasal zorluklara rağmen ByteDance, geçen yıl %30 büyüme göstererek 103 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, Zhang Yiming’in kişisel servetini önemli ölçüde artırdı. Hurun Başkanı Rupert Hoogewerf, Yiming’in Çin’de 26 yıl içinde 18’inci kez “en zengin kişi” unvanı kazandığını belirtti. Hoogewerf, ABD ile kıyaslandığında Çin’in ekonomi alanındaki dinamizminin dikkat çekici olduğunu ifade etti. ABD’de bugüne kadar yalnızca dört farklı kişi “en zengin” unvanına sahip olabiliyor: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk.

ByteDance’i 2012 yılında Pekin’de dört odalı bir apartman dairesinde kuran Yiming, 2021 yılında şirketin başkanlığından ayrıldı. Bu durumun, Çin hükümetinden gelen baskılar sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor. Hurun listesinin üçüncü sırasında Tencent’in kurucusu Pony Ma yer alırken, PDD Holdings’in kurucusu Colin Huang ise bir sıra gerileyerek dördüncü oldu. Çin’in zenginler listesinde milyarder sayısı, 2021 yılındaki zirveye göre üçte bir oranında azalarak 753’e düştü. Hoogewerf, Çin ekonomisi ve borsasının zor bir yıl geçirdiğini, özellikle emlak sektöründeki servetlerde ciddi düşüşler yaşandığını belirtti. Tüketici elektroniği sektörü ise yükselişini sürdürüyor; Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, servetini bu yıl 4,6 milyar dolar artırdı.