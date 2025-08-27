Zincir Market, Domatesleri Çöpe Attı

MARKETLERİN TEPKİ ÇEKEN UYGULAMALARI

Türkiye genelindeki birçok zincir market, bazı uygulamalarıyla halkın tepki gösterdiği durumlar yaratıyor. Bu marketlerden biri de Ataşehir’deki mağazasıyla yeni bir skandalın içine girdi.

KASA KASA DOMATESİ ÇÖPE DÖKTÜLER

Yenisahra Mahallesi’ndeki mağaza çalışanları, kasalarca domatesi çöp kutusuna boşalttı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği bu görüntülerde, çalışanların art arda domatesleri yere attığı anlar dikkat çekti. Çöpe atılan domatesler, çevredeki insanlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Olay sırasında bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı gözlemlendi. Bu görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcıdan tepki yorumları geldi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin çöpe dökülen domateslere ilişkin Ataşehir’deki markette denetim uyguladığını bildirdi. Denetim sonucunda, görüntülerdeki ürünlerin hala reyonda ‘salçalık sosluk domates’ olarak satıldığının belirlendiği ifade edildi. Bakanlık, 22-26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domatesin giriş yapıldığını, bunun 1700 kilogramlık kısmının ise satış özelliğini yitirdiği için imha edildiğini vurguladı. Ayrıca imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerine sunulduğu belirtildi. Bakanlığın, tüketici haklarını koruma ve gıda güvenliğini sağlama konusundaki denetimlerinin aralıksız devam edeceği ve haksız ticari faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele edeceği ifade edildi.