Ziraat Bankası’ndan Kamu Çalışanlarına Rekor Promosyon

MÜTHİŞ MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ

Ziraat Bankası, maaş promosyon ödemeleri konusunda önemli bir başarı elde etti. İstanbul’da düzenlenen bir ihale sonucunda bankanın kamu çalışanlarına sunduğu 89 bin 500 TL tutarındaki ödeme teklifi kabul edildi. Bu rakam, Türkiye genelindeki kamu çalışanları için en yüksek promosyon ödemesi olarak kayda geçti. Diğer kurumlarda da benzer şekilde promosyon artışlarının yaşanması muhtemel görünüyor.

İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son ihalede Ziraat Bankası, sunduğu 89.500 TL’lik teklif ile dikkatleri üzerine çekti. Bu teklif, tarihe geçerken; kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başladığı düşünülüyor. Bankanın bu başarıyla birlikte, öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarlarının giderek arttığı ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde benzer promosyon ihalelerinde teklifler daha da yükselmesi bekleniyor. Eğitim camiası başta olmak üzere kamu çalışanları, bu yeni gelişmelerle birlikte maaş promosyonları açısından daha olumlu bir duruma erişme umudunu taşımaktadır.