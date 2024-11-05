Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Eşleşmeleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu kura çekimi, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Bu kura çekimine Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’den toplam 58 takım katılıyor. Eleme usulü oynanan maçlarda kazananlar, 5. eleme turuna geçiş yapacak. 4. tur mücadelelerinin tarihleri ise 3-4-5 Aralık olarak belirlendi.

EŞLEŞMELER VE BELLİ OLAN MAÇLAR

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler ise şu şekilde sıralandı:

– Samsunspor – 52 Orduspor

– Antalyaspor – Küçükçekmece

– Sinopspor Konyaspor – Kepezspor

– Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor

– Çaykur Rizespor – Silivrispor

– Hatayspor – Osmaniyespor

– Gaziantep FK – Batman Petrolspor

– Alanyaspor – Fethiyespor

– Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

– Karşıyaka – MKE Ankaragücü

– Ankara Demirspor – Kastamonuspor

– Yeni Mersin İdmanyurdu – Kırklarelispor

– Keçiörengücü – Beyoğlu Yeni Çarşı

– Sincan Bld. Ankaraspor – Etimesgut Belediyespor

– Amed Sportif – Adana 01

– FK Çorluspor 1947 – Manisa FK

– İstanbulspor – Alanya 1221

– Iğdır FK – Muşspor

– Menemen FK – Elazığspor

– Fatih Karagümrük – Sarıyer

– İskenderunspor – Tire 2021 FK

– Erzurumspor – Ayvalıkgücü Belediyespor

– Karaman FK – Esenler Erokspor

– Ümraniyespor – Isparta 32 Spor

– 1461 Trabzon FK – Kırıkkale FK

– Gençlerbirliği – Belediye Kütahyaspor

– Anadolu Üniversitesi – Bucaspor 1928

– 24Erzincanspor – Karaköprü Belediyespor

– Bursaspor – Vanspor