Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Eşleşmeleri ZTK’da Kim Hangi Takımla Eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU HEYECANI BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı kapıda. 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte bu turda mücadele edecek takımlar arasındaki eşleşmeler netleşti. “Peki, ZTK’da kim hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?” şeklindeki sorular sporseverlerin aklını kurcalıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan bu maçlar, takımların kupada bir üst tura çıkmak için kıyasıya bir rekabete girmesine olanak tanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen kura çekimi, hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Artık gözler, maç tarihleri üzerine yoğunlaştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Tek maç eleme usulü uygulanacak bu turda heyecan dolu karşılaşmalara hazırlanılıyor. Eşleşmeler arasında öne çıkan birkaç mücadele, Karşıyaka’nın Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile karşılaşması ve Samsunspor’un 52 Orduspor ile yapacağı maç. Diğer eşleşmeler arasında ise Yeni Mersin İY, Kırklarelispor ile karşılaşırken, Adana Demirspor ise Sebat Gençlikspor ile mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları, 3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. Kupada bir sonraki aşama olan 5. eleme turu ise 17-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gruplar aşamasına geçildikten sonra, 1. grup maçları 7-9 Ocak 2025, 2. grup maçları 4-6 Şubat 2025 ve 3. grup maçları ise 25-27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final maçları 1-3 Nisan’da, yarı final maçları 22-24 Nisan’da gerçekleştirilecek. Final karşılaşması ise 14 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

EŞLEŞMELER DETAYLI LİSTE

Samsunspor – 52 Orduspor

Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor – Silivrispor

Gaziantep FK – Batman Petrolspor

Ankara Demirspor – Kastamonuspor

Ümraniyespor – Isparta 32

1461 Trabzon – Kırıkkale FK

Gençlerbirliği – Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi – Bucaspor

24 Erzincanspor – Karaköprü

Bursaspor – Vanspor

Konyaspor – Kepezspor

Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor

Iğdır FK – Muşspor

Menemen FK – Elazığspor

Fatih Karagümrük – Sarıyer

İskenderun – Tire

Amed – Adana 01 FK

Alanyaspor – Fethiyespor

Çorluspor – Manisaspor

İstanbulspor – Alanya 1221 FK

Hatayspor – Osmaniyespor

Antalyaspor – Küçükçekmece Sinop

Erzurumspor – Ayvalıkgücü

Karaman FK – Esenler Erokspor