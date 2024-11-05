Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Eşleşmeleri ZTK’da Kim Hangi Takımla Eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU HEYECANI BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı kapıda. 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte bu turda mücadele edecek takımlar arasındaki eşleşmeler netleşti. “Peki, ZTK’da kim hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?” şeklindeki sorular sporseverlerin aklını kurcalıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan bu maçlar, takımların kupada bir üst tura çıkmak için kıyasıya bir rekabete girmesine olanak tanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen kura çekimi, hem taraftarlar hem de kulüpler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Artık gözler, maç tarihleri üzerine yoğunlaştı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Tek maç eleme usulü uygulanacak bu turda heyecan dolu karşılaşmalara hazırlanılıyor. Eşleşmeler arasında öne çıkan birkaç mücadele, Karşıyaka’nın Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile karşılaşması ve Samsunspor’un 52 Orduspor ile yapacağı maç. Diğer eşleşmeler arasında ise Yeni Mersin İY, Kırklarelispor ile karşılaşırken, Adana Demirspor ise Sebat Gençlikspor ile mücadele edecek.
MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları, 3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak. Kupada bir sonraki aşama olan 5. eleme turu ise 17-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gruplar aşamasına geçildikten sonra, 1. grup maçları 7-9 Ocak 2025, 2. grup maçları 4-6 Şubat 2025 ve 3. grup maçları ise 25-27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final maçları 1-3 Nisan’da, yarı final maçları 22-24 Nisan’da gerçekleştirilecek. Final karşılaşması ise 14 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.
EŞLEŞMELER DETAYLI LİSTE
Samsunspor – 52 Orduspor
Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor – Silivrispor
Gaziantep FK – Batman Petrolspor
Ankara Demirspor – Kastamonuspor
Ümraniyespor – Isparta 32
1461 Trabzon – Kırıkkale FK
Gençlerbirliği – Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi – Bucaspor
24 Erzincanspor – Karaköprü
Bursaspor – Vanspor
Konyaspor – Kepezspor
Adana Demirspor – Sebat Gençlikspor
Iğdır FK – Muşspor
Menemen FK – Elazığspor
Fatih Karagümrük – Sarıyer
İskenderun – Tire
Amed – Adana 01 FK
Alanyaspor – Fethiyespor
Çorluspor – Manisaspor
İstanbulspor – Alanya 1221 FK
Hatayspor – Osmaniyespor
Antalyaspor – Küçükçekmece Sinop
Erzurumspor – Ayvalıkgücü
Karaman FK – Esenler Erokspor