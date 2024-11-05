Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Nasıl İzlenecek? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Saati Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Yayın Kanalı Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Hangi Kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Ne Zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR ELEME KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur eleme kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Bu önemli etkinlik futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Takımlar, yeni rakiplerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Kura çekimi, tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların hangi takımlar arasında olacağını belirleyecek. Bu turda mücadele edecek toplamda 58 takım yer alıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. tur eleme kura çekimi, futbolseverlerin izleyebilmesi adına A Spor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bu etkinlik, izleyicilerin 58 takımın eşleşmelerini anbean takip etmelerine olanak tanıyacak. Bu çekim, taraftarlar için önemli bir an olacak ve merak dolu anlara sahne olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAYINLANACAK?

Kura çekimi, 5 Kasım Salı günü saat 14.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak. Bu çekime Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Futbolseverler, çekim sırasında gelişmeleri A Spor ekranlarından takip edebilecek.