Zirai Don Elazığ’daki Üzüm Üreticilerine Vurdu

Türkiye’de her yıl üretilen yaklaşık 3 milyon 600 bin ton üzümün, ortalama 80 bin tonunu sağlayan Elazığlı üreticiler, zirai don nedeniyle büyük bir sorunla karşılaştı. Ani olarak hava sıcaklıklarının düşmesi, ülke genelinde birçok ürün için ciddi kayıplara yol açarken, özellikle Elazığ’da üzüm bağlarında kaybın yüzde 70 ile 80 düzeylerinde olduğu bildirilmekte. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, yaşanan kayıpların hem ekonomik hem de maddi olumsuz etkiler yarattığını dile getirerek, “Üreticilerimiz bağ bakımlarını yaptılar, ama böyle bir olayla karşılaşınca en büyük korkuları bu yıl üzüm olmasa bile seneye bu bağlardan ürün alıp almayacakları” sözlerini aktardı.

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ

Hemen hemen tüm yurtta tarım don vurdu. Şubat ayında yaşanan olumsuz hava koşullarının etkileri henüz geçmemişken, 36 ilde meydana gelen zirai don, üreticiler için büyük bir darbe oluşturdu. Malatya, Elazığ, Denizli, Manisa, Uşak ve Karadeniz’in birçok bölgesinde meydana gelen don olayı; kayısı, üzüm, fındık ve narenciye gibi birçok üründe yüzde 100 zarar yaşanmasına neden oldu. Özellikle Elazığ’da, Öküzgözü ve Boğazkere gibi tescilli ürünleri ile bilinen Kuzova bölgesinde üzüm üretimi yapan çiftçiler, don vurması sonucu zor günler yaşıyor. İlkbahar geldiğinde bağlarda budama, ilaçlama ve çapalama yapan üreticilerin emekleri, zirai donla heba oldu.

KAYIP ORANLARI VE ÜRETİCİLERİN DURUMU

Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, Elazığ’da her yıl 70-80 bin ton üzüm üretildiğini ve don felaketi o dönemin zor geçmesine neden olduğunu belirtti. Öz, “Don olayında bağlarımız çok büyük oranda zarar gördü. Keban Barajı kıyısındaki bağlarımızın Esenkent, Koruk ve Dambüyük köylerinde büyük kayıplar yaşandı. Bu dönemde bağlarda yeşil aksam oluşmuştu, ancak ani sıcaklık değişimlerine dayanamadılar ve zarar gördüler. Üreticilerin en büyük kaygısı, bu yıl üzüm yoksa bile seneye bu bağlardan tekrar ürün alıp alamayacakları” ifadelerini kullandı. Elazığ’da toplamda yaklaşık 70-80 bin ton üzüm üretilmekte ve bazı bağlarda kayıplar yüzde 70, bazıları ise yüzde 80 oranına ulaşmış durumda.

Zirai dondan etkilenen çiftçilerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Öz, “Bu yıl çiftçiler yüzde 10 ya da 20 verim elde edebilirlerse en azından işçi parasını çıkarabilecekler. Aksi takdirde masraflar ceplerinde kalacak. Şu anda en zayıf durumda olan ve parasız kalan çiftçilere kredi ya da hibe gibi destekler verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde birçok çifti bağcılığı bırakmak zorunda kalabilecek” dedi.

ZARAR BİLANÇOSU

Yaklaşık 19 ton civarında ürünün zarar gördüğünü belirten üretici Müslüm Çok ise, “Burası 30 dönüm civarında, yıllardır bu işle uğraşıyorum. Bu yıl gördüğüm don olayını daha önce hiç yaşamadım. Bağlarımda kayıp yüzde 90. Havalar ısınırsa bağlarımıza yeni takviyeler yapmayı planlıyoruz. Tarım il müdürlüğü ve bakanlığın çiftçilere destek olması gerekiyor. Aksi halde durum içler acısı. Geçen yıl 20 ton civarında üzüm aldık ama bu yıl 1 ya da 2 ton olup olmayacağı dahi belirsiz” şeklinde konuştu.