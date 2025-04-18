Zirai Don Elazığlı Üreticilere Darbe Vurdu

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ

Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 milyon 600 bin ton üzüm üretiliyor. Bunun yaklaşık 80 bin tonunu Elazığlı üreticiler karşılıyor. Ancak son zamanda hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, Elazığ’daki üzüm bağlarına zarar verdi. Üzüm üretimi ile tanınan bu bölgede, zirai don nedeniyle kayıplar yüzde 70 ile 80 arasında değişiyor. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, “Çok büyük bir kayıp var hem ekonomik hem de üreticiler arasında maddi kayıp var. Üreticilerimiz bağ bakımlarını yaptılar, bağlar açtıktan sonra diğer hizmetlerini yapacaklardır ama böyle bir olayla karşılaşınca şu anda üreticilerin en büyük korkusu, acaba bu sene üzüm olmasa bile seneye bu bağlardan üzüm alabilir miyiz diye tereddütler var” diyor.

Neredeyse tüm yurtta tarım, zirai don nedeniyle olumsuz etkilendi. Şubat ayında yaşanan don hadisesinin etkileri henüz geçmemişken, 36 ilde yaşanan don üreticilerin işlerini zorlaştırıyor. Malatya, Elazığ, Denizli, Manisa, Uşak ve Karadeniz’in birçok bölgesinde kayısı, üzüm, fındık ve narenciye gibi ürünlerde yüzde 100’e varan zarar oluştu. Üzüm üretimiyle bilinen Elazığ’ın Kuzova bölgesinde de çiftçiler, bağların don nedeniyle büyük zarar gördüğünden endişeli.

KAYIPLAR VE GELECEK ENDİŞELERİ

Zirai don nedeniyle bağlarda büyük kayıplar olduğunu belirten Öz, her yıl Elazığ’da 70-80 bin ton üzüm üretildiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde donla etkilenen bağları gezdiklerini söyleyen Öz, “Birçok bağımız büyük zarar gördü. Halk arasında su ürüme tabiri edilen dönemde, bağların 1 santim yeşil aksam oluşturması, ani hava değişimlerine dayanamayarak büyük hasar görmesine yol açtı. Üreticilerin kaygıları büyük, bu sene üzüm olmayacaksa bile, seneye bu bağlardan tekrar verim alabilir miyiz?” diyor. Ayrıca, üreticilerin bağ bakımlarını ve gübreleme işlemlerini yaptıklarında belki durumun biraz düzelebileceğini, bir sonraki yıla hazırlanabileceğini vurguluyor.

Zirai dondan etkilenen çiftçilerin desteğe ihtacı olduğunu belirten Öz, “Bu yıl çiftçiler yüzde 10 ya da 20 verim elde ederlerse, en azından işçi parasını çıkarabilecekler. Eğer çıkaramazlarsa, masrafları ceplerinden gidecek. Bu dönemde çiftçilerin ekonomik durumu çok zayıf. Burada çiftçilere kredi ya da hibe yoluyla destek verilmesi gerekiyor, aksi takdirde bazı çiftçiler bağcılığı bırakabilir” diyor.

Üzüm üreticisi Müslüm Çok ise bağındaki zararın yaklaşık 19 ton civarında olduğunu ifade ediyor. “Üzerinde bulunduğumuz bağ 30 dönüm civarında. Bu yılki don olayını daha önce hiç yaşamadık. Zararımız yüzde 90’a ulaştı, havalar ısındığında ne olacağını bilemiyoruz” diye sözlerine ekliyor. Çok, tarım alanında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarım il müdürlüğü ve tarım bakanlığının çiftçilere destek vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Eğer destek gelmezse, durumun içler acısı olabileceğini ifade ediyor. Geçen yıl 20 ton üzüm aldıklarını ancak bu yıl sadece 1 ya da 2 ton elde edebileceklerinin belirsiz olduğunu belirtiyor.