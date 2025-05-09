Zirai Don Sonrası Fırsatçılar Fiyatları Yükseltti!

ZİRAİ DON FELAKETİ TARIM SEKTÖRÜNDE ZARARA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi, tarım alanında önemli kayıplara yol açtı. Ancak bazı tüccarlar bu krizi fırsat olarak değerlendirip, geçen yılın mahsullerinin fiyatlarını hızla artırmaya başladı.

SON BİR AYDA FİYAT ARTICAK ÜRÜNLER

Son bir ay içerisinde kuru kayısı, üzüm, incir, Antep fıstığı ve fındık gibi ürünlerde yüzde 100’e varan fiyat artışları görüldü. Sabah gazetesinin haberine göre, kuru kayısıda meydana gelen fiyat artışı dikkat çekiyor:

– Sarı kuru kayısı: 200-250 TL → 400-450 TL

– Gün kurusu kuru kayısı: 300 TL → 650-700 TL

– Çekirdeksiz kuru üzüm: 150-250 TL → 350-450 TL

– Kuru incir: 200-300 TL → 450-550 TL

– Antep fıstığı: 500-600 TL → 1.000 TL üzeri

– Fındık: Depo fiyatında yüzde 60 zamlandı.

ÜRETİCİLERDEN KAYGI DOLU TEPKİLER

Üreticiler, bu fiyatların aslında geçen yıldan kalan stoklara ait olduğunu belirtiyor. Tüccarların, dondan dolayı bu yıl mahsul olmayacağını düşünerek, depolardaki ürünlere iki kat fiyat vermeye başladığını ifade ettiler. İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere de depolarda yaşanan hareketliliği doğruladı ve artan fiyatların piyasa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyardı.