Zonguldak Maden İşçileri Ramazan’ın İlk Sahurunu Yerin Altında Yaptı

zonguldak-maden-iscileri-ramazan-in-ilk-sahurunu-yerin-altinda-yapti

Zonguldak’taki maden işçileri, Ramazan’ın ilk sahurunu yerin derinliklerinde gerçekleştirdi.

İŞÇİLER SAHUR İÇİN MASALARINI KURDU

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki bir maden ocağında çalışan işçiler, sahur zamanının yaklaşmasıyla ahşap direkler ve kalaslardan masalarını hazırladı. Yer altındaki çalışma ortamında, işçilere ait baretlerin ışığında sahurlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

DİN GÜNÜNÜN HEYECANI YAŞANDI

İşçiler, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmekle sahur yaptı. 120 metre derinlikte ailelerinden uzakta olan maden emekçileri, dualarının ardından oruç için niyet etti. Ardından tekrar mesailerine devam ettiler.

POLİSLERDEN SAMİMİ BİR KUTLAMA

Ankara’da ise Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polisler ve bekçiler, Ramazan’ın ilk sahurunu hizmet başında kutladı.

