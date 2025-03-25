Zonguldak’ta Kaçak Silah Operasyonu Yapıldı

ZONGULDAK’TA KAÇAK SİLAH OPERASYONU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Silah ticareti ile ilişkili olduğu belirlenen Ö.K., T.T. ve M.A. isimli şüphelilere ait üç ikamet ve iki araçta arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyon sırasında, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Ö.K. ve M.A. gözaltına alındı. T.T. ise ifadesinin ardından KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkeme sonucunda M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.