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Zonguldak’ta Köpeğini Sokakta Bıraktı!

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, Yeni Mahalle Muhtar Ziya Üzgül Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, aracıyla sokağa geldi. Bu kişi, aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynere atmasının ardından, köpeğini çöpün yanına bırakıp oradan uzaklaştı.

KÜÇÜK KÖPEĞİN SON DURUMU

Sahibinin sokağı terk ettiğini fark eden köpek, aracın peşinden koşmaya çalıştı fakat yetişemedi. Ayrıca, bu sırada diğer köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sesleri duyan Zülfiye Kuku, komşusunun evine koşarak yavru köpeği kurtardı ve onu evine götürdü.

Zülfiye Kuku, durumu eşi Orhan Kuku’ya anlattıktan sonra güvenlik kameralarını izleyen ev sakinleri, köpeğin sokağa terk edildiğini fark etti. Bu durumda, komşulardan Zeynep Tirgin köpeği sahiplenmeye karar verdi. Zeynep Tirgin “Ömür boyu bakacağım ona” diyerek kararını açıkladı.

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