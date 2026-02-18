Zonguldak’ta Maden Faciasına Sahip Ortak Tutuklandı

Zonguldak’ta Çalışanların Hayatlarını Kaybettiği Maden Faciası

Kilimli ilçesindeki Gelik beldesinde, özel bir şirketin işlettiği maden ocağında meydana gelen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Düzenlenen bakım ve temizlik çalışmaları sırasında oluşan göçükte, işçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, iki işçi hayatını kaybetti.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucunda, yaralı olarak kurtarılan İsmet Kabuk’un ardından, diğer işçilerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmalar sürdürdü. İlk olarak işçi Veysel Oruçoğlu’nun cesedine ulaşıldı. Ardından, Kiret’in cansız bedeni ise 9 saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından maden ocağından çıkarıldı. İsmet Kabuk, hastanede tedavi edilerek taburcu oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak, Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde maden ocağının sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

