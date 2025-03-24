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Zonguldak’ta Ruhsatsız 8 Maden Ocağı Kapatıldı

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ZONGULDAK’TA RUHSATSIZ MADEN OCAGINA OPERASYON

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ruhsatsız olarak işletilen maden ocaklarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, ekipler tarafından tespit edilen 8 farklı maden ocağının çevresinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Elde edilen bilgilere göre, ruhsatsız ocakların çevresinde toplamda 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası topladıkları veriler, ilgili mercilere rapor edildi.

OCAKLAR IMHA EDİLDİ

Ele geçirilen ruhsatsız ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı ekipler tarafından imha edildi. Bu operasyon, bölgedeki güvenlik ve maden işletmeciliği için oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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