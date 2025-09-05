Zorunlu Eğitim Süresi Kısaltılacak Mı?

OKULLARIN AÇILMASINDAN ÖNCE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Okul döneminin başlamasına az bir süre kaldığı dönemde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalar yaptı. AA Editör Masası’na katılan Tekin, burada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar’ın sorularına yanıt verdi. Bakan Tekin, okul kayıt parası gibi pek çok konuda görüşlerini açıkladı ve zorunlu eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı hakkındaki sorulara da cevap verdi.

EĞİTİM SÜRESİNDE REVİZYON PLANLARI

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde bir revizyon yapmayı düşündüklerini belirtti. “8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu” dile getiren Tekin, “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEK

Hükümetin bu meseleyle ilgili bir karar almak durumunda olduğunu ifade eden Yusuf Tekin, karar alındığında bu durumu kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.