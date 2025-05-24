Zorunlu Karşılık Oranı Artırıldı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN YENİ DÜZENLEMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından elde edilen kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı aldı. TCMB, Türk lirası cinsinden yurt dışı borçlanmalara ilişkin zorunlu karşılık oranlarında önemli bir güncellemeye gitti.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA YÜKSELME

Yeni düzenleme ile, 1 yıla kadar olan vadeli işlemlerde geçerli olan yüzde 12’lik oran, vade bazında yukarı yönlü güncellendi. TCMB’nin yayınladığı basın duyurusunda, makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacına hizmet eden bu kararın detayları açıklandı. Türk lirası cinsinden yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından sağlanan kredilerde zorunlu karşılık oranları; 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi. Duyuruda, bu adımın kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir çerçevede atıldığı belirtildi.