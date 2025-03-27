1.878 Kişi Gözaltında, 260’ı Tutuklandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor. Yerlikaya, “Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı” diyerek, son olayların ciddiyetine dikkat çekiyor. “Adalet sokaklarda değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz” şeklinde ifade eden Bakan, sokak eylemleriyle hukukun bastırılmaya çalışılmasının kimseye fayda sağlamadığını belirtiyor. Ayrıca, “Sokağı kışkırtmak gerçeklerin üzerini örtemez” diye ekliyor.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE İZİN VERİLDİ

Yerlikaya, Bakanlık olarak yapılan başvurularda yüzde 96 oranında toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verildiğini duyuruyor. “Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler?” diye sorguluyor. Ayrıca, yerli ve milli markaların çalışanlarını zor durumda bırakacak boykot çağrılarının amaçlarını da eleştiriyor.

GÖZALTINA ALINANLAR VE YARALILAR

Son eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 260’ının tutuklandığını, 468 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve 662’sinin işlemlerinin devam ettiğini bildiriyor. Bakan, 150 polis memurunun da yaralandığını aktarıyor.