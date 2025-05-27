1 Haziran’da 405 Yerleşim Yeri Seçim Yapılacak

SEÇİM HEYECANI YAŞANACAK

Bazı bölgelerde 1 Haziran Pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, pek çok ilde 405 köy ve mahallede, çeşitli nedenlerle boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenebilmesi için seçim düzenlenecek.

HALK OYLAMASINA GİDİLECEK

Bartın’ın Çaybükü köyü Börekçiler Mahallesi ile Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması yapılacak. Seçim sırasında oy verme işlemleri sabah 08.00’de başlayarak akşam 17.00’ye kadar devam edecek.

SEÇSİS İLE BİLGİ ALINACAK

Seçim yapılacak yerler ve oy kullanabilecek vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun SEÇSİS sistemi üzerinden oy verme yerlerini ve sandık bilgilerini öğrenebilecek. Oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlemleri başlayacak. İlginçtir ki, ilk sonuçlara yönelik olağan itiraz süresi iki hafta olarak belirlenecek. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları kesinleşecek ve kazanan adaylar, mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.