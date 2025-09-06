1 Polis Memuru Şehit Olmuştur

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda yer alan Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonucunda şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

BAKAN’DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ilerleyen kısımlarda şehit için dua ederek, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” şeklinde duygularını ifade etti. Bu olay, güvenlik güçlerinin zorlu görevlerini bir kez daha gözler önüne serdi.