10 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den toplamda 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etme kararı aldı. Açıklamaya göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor çeşitli sebeplerle disipline gönderiliyor.

1. LİG KULÜPLERİ DE SEVK EDİLİYOR

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da farklı nedenlerle disipline sevk edildi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ile birlikte, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven, ayrıca Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş disipline gönderildi. Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disiplin sürecine dahil olan diğer isimler arasında yer aldı.