10 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

SÜPER LİG’DEN 10 KULÜP PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’deki 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ediyor. TFF’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, müşavirlik farklı sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u disiplin sürecine dahil etti.

1. LİG KULÜPLERİ DE BU KÜMEDE

Sadece Süper Lig kulüpleri değil, aynı zamanda 1. Lig’deki bazı ekipler de Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna sevk edildi. Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor, bu durumu yaşayan 1. Lig ekipleri arasında yer alıyor.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLER DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ile yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven, Antalyaspor’un görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında bulunuyor.