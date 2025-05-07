10 Kulüp, PFDK’ya Sevk Edildi

DISIPLIN KURULUNA SEVK EDİLEN SÜPER LİG KULÜPLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, müşavirlik çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’un disiplin kurulu önüne gönderildiğini belirtti.

1. LİG KULÜPLERİ DE DISIPLINE GÖNDERİLDİ

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra 1. Lig’den Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da çeşitli nedenlerle Hukuk Müşavirliği tarafından disipline sevk edildi. Bu durum, ligdeki birçok kulüp için önemli bir gelişme oldu.

KAYSERİSPOR BAŞKANI VE YETKİLİLER DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın yanı sıra yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven de disiplin kuruluna sevk edilen kişiler arasında yer alıyor. Antalyaspor’dan görevliler Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş ile Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline gönderilen isimler arasında bulunuyor.