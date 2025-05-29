10. Yargı Paketi, 20 Bin Mahkûma Umut!

AK PARTİ’NİN 10. YARGI PAKETİ TBMM’YE SUNULDU

AK Parti’nin 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Bu yeni düzenlemeler, “iyi hal”, “koşullu salıverilme” ve “konutta infaz” gibi maddelerle toplamda yaklaşık 19.800 mahkûma yeni bir umut sağlıyor. Şimdi, bu reformun detaylarına göz atalım.

DÜZENLEMELERİN AMAÇLARI VE HİÇBİR KULAĞA GELMEYEN DETAYLAR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenleme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. “AK Parti olarak 2002’den beri reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Sistemin sonuç verici olabilmesi için düzenlemeler yaptık. Bugün 10. Yargı Paketi ile bunu sunduk,” dedi. Güler, birçok katılımcı ile birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, “5 amaç, 45 hedefin yer aldığı yargı reformu strateji belgesi ile yargıda memnuniyetin güçlendirilmesini hedefliyoruz,” şeklinde ekledi.

İnsan hayatına dokunan bu düzenlemeler, mahkûmun disiplin kurallarına uyması ve olumlu süreçleri destekleme amacını taşıyor. Pakt toplamda 30 maddeden oluşuyor ve suç işlenmesinin önlenmesi ile birlikte trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasını da amaçlıyor. Cezanın en az 10’da birinin ceza infaz kurumunda geçirmelerini şart koşan düzenlemeler, bazı durumlarda bu oranı daha da düşürüyor. Özellikle toplumsal suçlarda, iki yılın altındaki cezalar için, beş günden az olmayan 10’da birinin ceza infaz kurumunda geçmesi gerektiği belirtiliyor.

REHABİLİTASYON VE KONUTTA İNFAZ YENİLİKLERİ

Paket, iyi hal ve koşullu salıverilme durumlarına da dikkat çekiyor. Güler, “Rehabilite edilerek suç salınmalarını istiyoruz,” diyerek, toplamda 19 bin 800 mahkûmun bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hastalık ve engellilik durumunda, ağırlaştırılmış müebbet cezası dışında adli tıptan alınacak raporlarla konutta infaz olanakları getiriyor.

Bu yeni düzenlemeler, kapsamlı bir reform paketi ile Türkiye’nin ceza infaz sistemini daha etkili ve insani bir hale getirmeyi amaçlıyor.