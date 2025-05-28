10. Yargı Paketi TBMM’ye Geliyor: Cinsel Suçlar Dışında kaldı

YARGI PAKETİNDEKİ DÜZENLEMELER MECLİS GÜNDEMİNDE

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi, infaz düzenlemeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmeyi bekliyor. Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi kritik konuları içeren düzenlemenin bu hafta içinde Meclis’e sunulması ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması hedefleniyor.

SİYASİ UZLAŞI SAĞLANDI, GÖZLER MECLİS’TE

NTV kaynaklı bilgilere göre, teklifin içeriği için siyasi partiler arasında büyük oranda uzlaşı sağlandı. 40 maddeden oluşan taslağın, infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk ilkeleri çerçevesinde şekillendirildiği ifade ediliyor. Teklifin bu hafta TBMM’ye sunulması ve bayram tatilinden önce yasalaşarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

COVİD-19 İZNİ VE KAPSAM TARTIŞMALARI

Düzenlemenin en fazla tartışılan maddelerinden biri, Covid-19 izninin kapsamı. 2020 yılında pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülere tanınan ve 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılan Covid izni, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyenleri kapsamıyordu. Yeni düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlülerin de denetimli serbestlikten faydalanması hedefleniyor. Ancak, bu maddenin örgütlü suçları kapsayıp kapsamayacağı hala belirsizlik taşıyor. Özellikle FETÖ hükümlüleri için nasıl bir yol izleneceği, kulislerde en çok tartışılmakta. Yetkililer, “örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” görüşünü savunurken, bazı alternatif formüller gündeme geliyor: FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması için “dini duyguları kullanarak işlenen suçlar” veya “darbe girişiminde bulunan örgütler” gibi ifadeler tartışılıyor.

AK Parti kurmayları, Anayasa’ya uygun bir çözüm bulunamazsa, bu maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini duyuruyor.

CİNSEL SUÇLAR VE KADINA ŞİDDET KAPSAM DIŞI

Teklifte, kamuoyunun hassasiyetleri dikkate alınarak kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışı bırakıldığı netleşti. Bu karar, toplumsal tepkileri önlemek ve düzenlemenin kabulünü kolaylaştırmak amacıyla alındı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER DÜZENLEMELER

Denetimli serbestlik: Hükümlülerin cezalarının en az 1/5’ini cezaevinde geçirmesi zorunlu olacak.

Mükerrer suçlar: Aynı suçu birden fazla işleyen hükümlülerin iyi hal değerlendirmesiyle şartlı tahliye imkanları sağlanacak.

Hasta ve özel durumdaki hükümlüler: 70 yaş ve üzeri, hamile kadınlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar için evde infaz imkanları genişletilecek.

Cezaevi kapasite sorunu: Cezaevlerindeki 403 bini aşan hükümlü sayısını azaltmak için denetimli serbestlik süreleri ve şartlı tahliye imkanları artırılacak.