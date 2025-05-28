10. Yargı Paketi TBMM’ye Geliyor: Cinsel Suçlar Hariç

YARGI PAKETİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Adalet Bakanlığı, 10. Yargı Paketi’ni infaz düzenlemeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine sunmaya hazırlanıyor. Bu düzenleme, Covid-19 izni, örgütlü suçlar, FETÖ hükümlüleri ve cinsel istismar suçları gibi önemli konuları kapsıyor. Paket, bu hafta içinde TBMM’ye iletilmesi ve Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması hedefleniyor.

SİYASİ UZLAŞI SAĞLANDI

NTV’nin aktardığına göre, teklifin içeriği konusunda siyasi partiler arasında büyük ölçüde bir uzlaşı sağlandı. 40 maddeden oluşan taslağın, infazda eşitlik ve Anayasa’ya uygunluk ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı ifade ediliyor. Bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen teklifin, bayram tatilinden önce yasalaşarak yürürlüğe girmesi amaçlanıyor.

COVID-19 İZNİ VE KAPSAM TARTIŞMALARI

Düzenlemenin en fazla tartışılan maddelerinden biri, Covid-19 izninin kapsamı. 2020’de pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen ve 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılan Covid izni, bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyenleri kapsamamıştı. Yeni düzenleme ile birlikte, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlülerin de denetimli serbestlikten yararlanması hedefleniyor. Ancak, bu maddenin örgütlü suçları kapsayıp kapsamayacağı henüz belirsiz. FETÖ hükümlüleri hakkında nasıl bir yol izleneceği, kulislerde sıkça tartışılan bir konu. Yetkililer, “örgütlü suçlar arasında ayrıştırma yapılamayacağı” görüşünü savunuyor. Bazı öneriler ise “dini duyguları kullanarak işlenen suçlar” veya “darbe girişiminde bulunan örgütler” gibi ifadelerle FETÖ mensuplarının kapsam dışı bırakılması yönünde.

CİNSEL SUÇLAR VE KADINA ŞİDDET

Teklifte, kamuoyunun hassasiyetleri gözetilerek, kadına ve çocuğa yönelik suçlar ile cinsel istismar, cinsel taciz ve kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında kaldığı netleşti. Bu karar, toplumsal tepkileri önlemek ve düzenlemenin kabulünü kolaylaştırmak amacıyla alındı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER DÜZENLEMELER

Denetimli serbestlik uygulaması: Hükümlülerin cezalarının en az 1/5’ini cezaevinde geçirmesi zorunlu olacak.

Mükerrer suçlar: Aynı suçu birden fazla kez işleyen hükümlülerin iyi hal değerlendirmesiyle şartlı tahliye olanakları sağlanacak.

Hasta ve özel durumdaki hükümlüler: 70 yaş üstü, hamile kadınlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olan kadınlar için evde infaz imkanları genişletilecek.

Cezaevi kapasite sorunu: Cezaevlerindeki 403 bini aşkın hükümlü sayısını azaltmak amacıyla denetimli serbestlik süreleri ve şartlı tahliye imkanları artırılıyor.