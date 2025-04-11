105.000 TL Ödeme Gerçekleşecek

KAMU ÇALIŞANLARINI SARMALAYAN YENİ GELİŞME

Kamu çalışanlarının yakından ilgisini çeken maaş promosyonlarına dair önemli bir durum, Türkiye’nin gündemine oturdu. Ankara Valiliği, personeli için imzaladığı yeni promosyon anlaşmasıyla tarihi bir rekora imza attı. Valilik ile banka arasında sağlanan mutabakat neticesinde çalışanlara 105.000 TL’lik dev bir ödeme yapılacak. Bu büyük anlaşma ile daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 100.000 TL’lik promosyon rekoru geride bırakılmış oldu. Promosyon konusundaki bu önemli gelişme, diğer kamu kurumlarında da heyecan yaratarak beklentileri yükseltiyor. Başvuru şartları ve ödeme detayları ise belirginleşti ve şartları sağlayanların promosyonu hesaplarına anında alacakları duyuruldu.

ANLAŞMADA YENİ REKOR

Ankara Valiliği ile ilgili banka arasında yapılan mutabakat sonucunda, valiliğin personeline tek bir seferde peşin olarak 100.000 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Bunun yanı sıra, anlaşma kapsamında çalışanlara ek olarak 5.000 TL değerinde para puan da sağlanacak. Bu gelişmeyle birlikte Ankara Valiliği personelinin hesaplarına yansıyacak toplam promosyon miktarı, 105.000 TL’ye ulaşarak rekor bir seviyeye çıkmış olacak.