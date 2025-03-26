106 Şüpheli İstanbul’da Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terörle ilgili düzenlenen soruşturmaları protesto etmek amacıyla kentte gerçekleştirilen izinsiz gösterilere katılan 106 kişi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve polise mukavemet iddialarıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 2911 sayılı kanuna karşı hareket eden ve emniyet güçlerine direnen şüphelilerin yakalanması için bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, İstanbul Valiliği’nin tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasaklayan kararına rağmen, yasadışı faaliyetlerde bulunan gruplardaki şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu doğrultuda, belirlenen 143 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve toplamda 106 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.