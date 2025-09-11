11 Bin 250 Kilo Kaçak Et Bulundu

ANKARA’DA OPERASYON YAPILDI

Ankara’da Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte üretim işletmelerinde insan sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte et ve tavuk ürünleri bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Üç köfte üretim tesisinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan ve toplamda 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ile 6 adet kıyma yoğurma makinesi ele geçirildi.

ETİKETSİZ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Ayrıca, bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen bir kimyasal maddeye el konuldu. Bu ürünlerin numuneleri alındı ve imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.