112’ye Asılsız İhbarlar İçin Ceza Artıyor

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YENİ CEZALAR GELİYOR

Kavga, kaza, ölüm ve şiddet gibi olaylarda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca vakayla yardıma koşuyor. Ancak tüm uyarılara rağmen, milyonlarca asılsız ihbar yapılmaya devam ediyor. Bu durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edenlere ceza uygulama kararını gündeme getiriyor. AK Parti tarafından hazırlanan “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri tamamlandı.

YASAL DÜZENLEME TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Yapılan değişikliklere göre, 112’ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM’den geçti ve yasalaştı. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan kişilere uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseliyor.

CEZALAR İL VALİLERİ TARAFINDAN UYGULANACAK

Kabahatler Kanunu’nda yer alan asılsız çağrı ve ihbarlar için öngörülen idari para cezalarının artırılmasına yönelik madde kabul edildi. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası 1500 liraya yükselebiliyor.

ASILSIZ İHBARDA BULUNANLARA YÜKSEK CEZA

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun, olay yerine giden ekiplerce tespit edilmesi durumunda kişiye il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası, iki katı olarak uygulanıyor.