“112’ye Gelen Her 10 Çağrının 3’ü Asılsız”

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine etki analizi gerçekleştirildi. Yapılan analizde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçtiğimiz yıl gelen çağrıların yüzde 34’ünün asıllı çağrılar, yüzde 38’inin anons sırasında kapanan çağrılar ve yüzde 28’inin ise asılsız çağrılar olduğu belirlendi.

ASILSIZ ÇAĞRI ORANLARI

Bu yılın ilk üç ayında asılsız çağrı oranı yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Teklif ile birlikte, Kabahatler Kanunu’nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara dair idari para cezalarının artırılması planlanıyor. Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere, il valileri tarafından uygulanan 250 liralık idari para cezası, 1500 liraya çıkarılacak.

CAYDIRICI CEZA UYGULAMALARI

Ayrıca, Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın asılsız olduğu, olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edilirse, ilgili kişiye 15 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı durumunda, idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

KAMU KURUMLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Teklif, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları ve gerekçeleri gözetilerek kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında kariyer meslek olarak uzman yardımcısı ve uzman istihdam edilebilmesine yönelik düzenlemeleri de içeriyor. Yapılan etki analizine göre, şu anda kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında toplam 15 bin 546 uzman ve uzman yardımcısı görev alırken, taşra teşkilatlarında ise toplam 37 bin 582 uzman ve uzman yardımcısı mevcut.