115 Kilo Kaçak Değerli Taş Tutuklandı

İSTANBUL’DA KAÇAKCILIĞA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulan değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticaretine karşı yapılan operasyonda, gözaltına alınan 43 kişinin 30’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılık, yakalanan 34 şüpheli için tutuklama talebinde bulundu ve 9’u için ise adli kontrol istedi. Sulh ceza hâkimliği, 30 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, 13 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN DEĞERLER

Yapılan operasyonlarda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlarla birlikte, 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen 41 adrese ve 23 iş yerine yapılan baskınlarda ise çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal bulundu.