115 Kilo Kaçak Değerli Taşlar, 30 Tutuklandı

KAÇAKCILIK OPERASYONU DETAYLARI

İstanbul’da, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticareti üzerine düzenlenen geniş çaplı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROLDE OLAN ŞÜPHELİLER

Savcılık, gözaltına alınan 43 şüpheliden 34’ü için tutuklama talep etti, 9’u için ise adli kontrol istedi. Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 kişinin tutuklanmasına karar verirken, geri kalan 13 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Söz konusu operasyonda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlarla birlikte 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 41 adrese ve 23 iş yerine yapılan baskınlarda birçok değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal bulunduruldu.