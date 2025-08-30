115 Kilo Kaçak Değerli Taşlar Tutuklandı

İSTANBUL’DA DEĞERLİ TAŞ OPERASYONU

İstanbul’da, kaçak yollarla ülkeye sokulan değerli taş ve ziynet eşyalarının ticareti üzerine gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu soruşturmanın bir parçası olan operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ

Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama talep ederken, 9 kişi için adli kontrol isteğinde bulundu. Sulh ceza hâkimliği, 30 kişinin tutuklanmasına karar verdi ve 13 kişi hakkında farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu kapsamda, operasyonlar sonucunda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlarla birlikte 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

DEVAM EDEN BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturma devam ederken, 41 adrese ve 23 iş yerine düzenlenen baskınlar sonucunda çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal ele geçirildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, kaçakçılıkla mücadelenin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.