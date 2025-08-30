115 Kilo Kaçak Taş, 30 Tutuklandı

İSTANBUL’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul’da, kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önderliğinde yürütülen bu soruşturma dahilinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Savcılık, gözaltına alınan 34 şüpheli için tutuklama talebinde bulunmuşken, 9’u için ise adli kontrol talep etti. Sulh ceza hâkimliği, 30 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, 13 kişi hakkında farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN DEĞERLİ TAŞLAR VE EŞYALAR

Bu operasyonlar sonucunda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlarla birlikte 945 adet ziynet eşyası da ele geçirildi. Soruşturma sürecinde 41 adrese ve 23 iş yerine düzenlenen baskınlarda ise birçok değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal bulundu.