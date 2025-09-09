12 Dev Adam Yarı Finalde

Spor

A MİLLİLER YENİLGİSİZ YOLA DEVAM EDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025’te 7 maçta 7 galibiyetle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Takımımız, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 12 Dev Adam, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

LİTANYA-YUNANİSTAN MAÇIYLA YARI FİNALE ÇIKACAK

Türkiye, 12 Eylül Cuma günü, Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek. İlk periyotta Polonya, köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Bu çekişmeli mücadelenin ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı. Türkiye, ikinci çeyreğe etkili başlayarak 5 oyuncusundan skor katkısı alarak 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti.

İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti. Üçüncü periyotta hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 61-40. Kalan bölümde toparlanmaya çalışan Polonya, farkı 15’e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretirken, Polonya da Loyd’un etkili oyunu ile yanıt verdi ve 37. dakikada farkı 8’e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

