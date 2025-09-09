122 BİN KİŞİ TAHLİYE OLDU

SEL NEDENİYLE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Pakistan’da etkili olan sağanak yağışlar, Pencap eyaletinin Jalalpur Pirwala kentinde önemli etkilere yol açıyor. Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, bölgede sel nedeniyle yapılan tahliye işlemleri hakkında bilgi verdi. Jalalpur Pirwala kentinde son 24 saat içinde 122 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirten Kathia, bu kişilerin bir kısmının akrabalarının yanına sığındığını, kimilerinin ise yardım kamplarında barındığını aktardı.

PENCAP’TA BÜYÜK ZARARLAR MEYDANA GELİYOR

Kathia, seller nedeni ile geçen aydan bu yana Pencap’ta toplamda 2,2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 3 bin 900’den fazla köyün sular altında kaldığını ifade etti. Ayrıca, son bir ayda yaşanan sellerde en az 61 kişinin yaşamını yitirdiğini de ekledi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 26 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarından kaynaklanan ölü sayısının 910’a ulaştığını bildirdi. Yetkililer, sellerin, 2022 yılında ülkede 1700’den fazla ölüm ve büyük maddi hasar meydana getiren felaketten sonra gerçekleşen en büyük afet olduğunu vurguladı.