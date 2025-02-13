13 Şubat 2025 Dolar ve Euro Kur Bilgileri

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Yatırımcılar, haftanın dördüncü gününde döviz kurlarını merak ediyor. Dolar ve Euro’nun güncel fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Dolar/TL kuru, alış fiyatı 36,1269 lira ve satış fiyatı ise 36,1301 lira olarak belirleniyor. Euro’nun TL karşısındaki alış fiyatı 37,7210 lira, satış fiyatı ise 37,7467 lira olarak işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,4’lük bir düşüşle 107,6 seviyesine geriledi. ABD’deki enflasyon oranının beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedeflerine yaklaşsalar da henüz ulaşamadıklarını ifade ediyor. Bu durum, faiz indirimlerine dair beklentilerin daha temkinli bir biçimde oluşmasına katkı sağlıyor. Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği ile ilgili yorumlarına, “Başkanın sözlerine dair yorum yapmam. Ancak herkes, başımızı öne eğip işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomik veriler doğrultusunda almaya devam edeceğimizden emin olabilir,” diyerek yanıt veriyor.

Yurt içinde dikkatler, aralık ayına ait ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari işlemler hesabı aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verecek. Ayrıca, ekonomistler 2024 yılı sonunda cari açığın 9 milyar 651 milyon dolara, 2025 sonunda ise bu rakamın 19 milyar 909 milyon dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bugünün ekonomik takviminde yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek, yurt dışında ise ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi önemli verilerin izlenmesi planlanıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, dolar endeksi için 108 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkıyor. Ayrıca 107 seviyesi destek noktası olarak izleniyor.