13 Üniversiteye Rektör Atanmıştır

ATAMA KARARLARI İLAN EDİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararlarına göre birçok üniversitede rektör değişiklikleri gerçekleşti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu atandı. Ayrıca Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi’nde ise Prof. Dr. İdris Demir rektör olarak görev üstleniyor.

ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ BELİRLENDİ

Beykoz Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi’nin rektörlüğüne ise Prof. Dr. Musa Gençcelep atandı.

YÖK ÜYELİĞİ GÖREVİ

Kırklareli Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun ve Pamukkale Üniversitesi’nin rektörlüğüne de Prof. Dr. Mahmud Güngör getirildi. Ayrıca Yök üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.