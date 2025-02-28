Gündem

134 Kişiyi Dolandıran Çete Polis Tarafından Yakalandı

134-kisiyi-dolandiran-cete-polis-tarafindan-yakalandi

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ TESPİT EDİLDİ

Yüksek kar vadeden dolandırıcılık yöntemleriyle Türkiye genelinde 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran suç örgütü, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda tespit ediliyor.

OPERASYONDA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyon çerçevesinde, 28 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saray’a götürülüyor. Savcılıkta devam eden soruşturma sonucunda, 28 kişi adliyeye sevk edilerek yasal işlemlerin başlatılması sağlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Doğal Gaz Sıkışması Patlaması

Bursa'da doğal gaz çalışmaları esnasında gerçekleşen patlamada 21 yaşındaki işçi Mehmet E. yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem

Trafik Kazası Kamerada: 3 Yaralı

Elazığ'da kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobilde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.