134 Kişiyi Dolandıran Çete Polis Tarafından Yakalandı

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ TESPİT EDİLDİ

Yüksek kar vadeden dolandırıcılık yöntemleriyle Türkiye genelinde 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran suç örgütü, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda tespit ediliyor.

OPERASYONDA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyon çerçevesinde, 28 şüpheli gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saray’a götürülüyor. Savcılıkta devam eden soruşturma sonucunda, 28 kişi adliyeye sevk edilerek yasal işlemlerin başlatılması sağlanıyor.