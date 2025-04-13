14 İBB Tutuklusu Cezaevlerine Nakledildi

TUTUKLU KİŞİLERİN NAKLİ İŞLEMİ

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 14 kişi, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden Tekirdağ, Kocaeli ve Çorlu’daki cezaevlerine sevk edildi. Nakil işlemi yapılan kişiler arasında Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş bulunuyor.

ADALAT BAKANI’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nakil kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir” dedi.

SAVUNMA HAKKI ÜZERİNE TARTIŞMA

Bakan Tunç, “Savunma hakkının kısıtlandığı” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Nakil işlemlerinin Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca gerçekleştirildiğini söyledi. Bu konuda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk kararına tepki gösterdi ve “Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi” diye talimat var anlaşılan” şeklinde açıklamada bulundu.