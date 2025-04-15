“14 Temmuz’a Kadar Askıya Alındı!”

AVRUPA BİRLİĞİ TARİFELERE KARŞI MİSİLLEME TEDBİRLERİNİ ASKIDA TUTUYOR

Avrupa Birliği, ABD’nin uyguladığı tarifelere yanıt olarak geliştirdiği misilleme tedbirlerini, müzakerelere zemin hazırlamak amacıyla 14 Temmuz’a kadar askıya aldı. Avrupa Komisyonu, önceki gün kabul edilen bir yasal düzenleme ile ABD’nin gümrük tarifelerine karşı hazırlanan ve bugün devreye girmesi öngörülen misilleme tedbirlerini 14 Temmuz’a kadar erteledi. AB Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, “AB, ABD’nin uyguladığı tarifeleri haksız ve zararlı olarak görmekte ve bu tarifelerin her iki tarafın yanı sıra küresel ekonomiye de zarar verme riski taşıdığını vurgulamaktadır” ifadesine yer verildi. Misilleme tedbirlerinin müzakerelere alan açmak için 90 gün süresince askıda kalacağı kararı, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

AB Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ihtilafa müzakerelerle çözüm bulma çabaları kapsamında Washington DC’de temaslarda bulunuyor. Sefcovic, dün ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AB, yapıcı tutumunu sürdürmekte ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Buna, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde sanayi ürünlerinde ‘sıfıra karşı sıfır’ gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller üzerinde çalışma yürütme teklifimiz de dahildir” dedi. Sefcovic, bu hedefe ulaşmak için her iki tarafın da ortak çabalar göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD’DEN YÜZDE 25 TARİFE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında tarife uygulanacağını açıkladı ve bu tarifeler 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna cevaben AB üyesi ülkeler, 9 Nisan’da Avrupa Komisyonu’nun ABD’ye misilleme olarak hazırladığı tarife listesini onaylamıştı. Aynı gün ABD, tarifelere 90 gün süreyle ara kararı aldığını açıklamış ve AB liderleri de müzakerelere şans tanımak amacıyla misilleme tedbirlerinin askıya alınacağını bildirmişti.

AB, 21 MİLYAR EUROLUK İTHALATA VERGİYİ PLANLIYOR

AB, askıya aldığı misilleme tedbirlerini ABD’nin çelik ve alüminyuma ek vergi uygulama kararının ardından devreye sokmuştu. Askıya alınan tedbirler, ABD’nin Avrupa’ya gerçekleştirdiği motosikletler, lüks tekneler ve portakal suyu gibi ürünleri kapsıyor ve toplamda 21 milyar euroluk bir değere sahip. Avrupa Birliği, bu ürünler için toplamda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı tasarlıyordu.