14 Yaşındaki Çocuk, Ailesini Vurdu

DEHŞET VERİCİ OLAY PALU’DA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Palu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, K.K., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.’ya evde bulunan tabanca ile ateş etti.

SONUÇLARI AĞIR OLDUMUŞ

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Osman K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne G.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi sürecine alındı. Olayla ilgili olarak K.K., gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor. Soruşturma başlatıldı.