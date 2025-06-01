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14 Yaşındaki Çocuk Silah İle Ateş Etti!

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DEHŞET VEREN OLAY

Palu ilçesinin Yeni Mahalle bölgesinde yaşanan dehşet verici bir olay dikkat çekiyor. K.K., bilinmeyen bir sebep dolayısıyla tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.’ya evdeki tabanca ile ateş açıyor.

SONUÇLARI AĞIR

Olayın hemen ardından komşuların yardımıyla durum polise bildiriliyor ve bölgeye sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yapılan kontroller sonucunda Osman K.’nın hayatını kaybettiği, annesi G.K.’nın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

K.K. gözaltına alındı ve şu anda işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.

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