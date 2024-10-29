“14 Yaşındaki Fatma Zehra’nın Bayramı”

LOSEMİYİ YENEN FATMA ZEHRA İÇİN ÜÇ BAYRAM BİR ARADA

Konya’da, 13 yaşında Lösemi teşhisi konulan ve 14’üncü doğum gününde lösemiyi yenen Fatma Zehra Arıç, Cumhuriyet Bayramı, doğum günü ve lösemiden kurtuluş günü vesilesiyle öğretmeni ve üniversite öğrencilerinden oluşan müzik topluluğu tarafından sürprizle kutlandı. Arıç ailesinin 3 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Fatma Zehra’nın annesi Çiğdem Arıç, geçen yıl kızının vücudundaki belirtileri fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, Fatma Zehra’ya Lösemi B ALL teşhisi konularak tedavi süreci başlamıştı. Tedavisini başarılı bir şekilde doğum gününde tamamlayan Fatma Zehra’nın 3 bayramı müzik topluluğu tarafından kutlandı.

ÜÇ BAYRAMI BİR GÜNDE YAŞADI

Bir yıl içerisinde lösemiyi yenen 14 yaşındaki Fatma Zehra Arıç, “7. sınıfın ilk döneminde altı aylık tedavi sürecini bitirdim. O dönemde koldan kemoterapi aldım. 7. sınıfın ikinci döneminde öğretmenlerim gelmeye başladı, doktorlar durumumun iyiye gittiğini belirtti ve derslerime devam edeceğimi söylediler. Yetersiz de olsa derslerden geri kalmadım, sınıfı o şekilde bitirdim ve 8. sınıfa başladım. Bugün hem lösemiyi atlattım, hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem de benim doğum günüm” ifadelerini kullandı.

GELECEKTE DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Zorlu süreçlerini anlatan Fatma Zehra Arıç, “Annemle bazen ağladık, bazen güldük, yeri geldi kavga da ettik. Hastane sürecinin ilk ayı 6 aylık bir tedavi planının bir parçasıydı. İlk ayda 40 gün hastanede kalarak her gün 15’er hap alıp kemoterapi ilacı içtim. Bu dönemde birçok hasta vardı, bazıları daha yüksek risk altındaydı. Şükür ki benim durumum daha az riskliydi. Gelecekte doktor olup, küçük bebekleri ve çocukları tedavi etmeyi hayal ediyorum. O günleri asla unutmadan azimle çalışıp başarılı olacağım” dedi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Fatma Zehra’nın annesi Çiğdem Arıç, “Bir anne olarak ve insan olarak çok gurur verici. İnsanlar birbirlerine destek olmalı. Şu an LÖSEV Vakfı’nda gönüllü olarak çalışıyorum. Gerçekten o kadar çok yardıma muhtaç çocuk var ki. Hayat çok kıymetli ve kısa. Erken teşhis hayat kurtarır. İki hafta öncesinde Fatma Zehra’nın boynunda bir şişlik oluştu ve hemen acile götürdük. Erken teşhis sayesinde ve düşük risk altında olduğu için çocuğumuz kurtuldu. Kontrollerimize ise iki haftada bir devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENİNDEN SÜRPRİZ HEDİYE

Fatma Zehra’ya sürpriz yapan öğretmen Mustafa Muharrem Pekdemir, “Bugün bir sürpriz hazırladık. Annesiyle görüştüm ve Fatma Zehra’nın 29 Ekim doğum günü olduğunu öğrendim. Hem Cumhuriyet Bayramı’nı hem de Fatma Zehra’yı kutlamak istedik. Genç arkadaşlarla müzik ekibiyle buradaydık. Onu mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Umarım tüm doğum günleri böyle neşeyle geçer” diye belirtti.