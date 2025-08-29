15 Bin Öğretmen Alım Sonuçları Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır.” denildi. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar 23 Haziran 2025’te başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmıştır. 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sınavlara katılım sağlamış ve katılım oranı %88,44 olmuştur.

SINAV SÜRECİ DETAYLARI

Sözlü sınavlar sırasında adaylar ile görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sorular, elektronik kura ile belirlenmiş ve detaylı puanlama anahtarları doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede, “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber” hazırlanmış ve 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Adaylara, Eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1, kendi alanı ile ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru sorulmuştur.

Sorular, komisyondan bağımsız olarak adaylar tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir. Sınav süresince adayların verdikleri sözlü cevaplar değerlendirilmeye alınmış, ayrıca adaylara cevaplarını kendi el yazıları ile kâğıda yazabilme imkânı tanınmıştır. Sözlü sınav süreci görüntü ve ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Adayların kimlik bilgileri gizli tutulmuş ve “başvuru numarası” kullanılarak sınava giriş belgeleri düzenlenmiştir. Sözlü sınav komisyonlarında eğitim bilimleri alanlarına ait, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticileri yer almıştır.

Adayların sözlü sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanmıştır. Adaylar, www.meb.gov.tr adresinden “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebileceklerdir. İtirazlar, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde Bakanlığın “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden açılacak “İtiraz Başvuru Modülü” aracılığıyla yapılabilecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilecek ve 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz sonuçları ise ilgili il millî eğitim müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.