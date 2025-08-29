15 Bin Öğretmen Atama Mülakat Sonuçları Açıklandı

BİRİNCİ PARAGRAF

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır.” Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlıyor ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanıyor. Bu süreçte 15 bin sözleşmeli öğretmen alımından 19 kontenjan, millî sporculara ayrılıyor. 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanıyor. Katılım oranı ise %88,44 olarak belirleniyor.

İKİNCİ PARAGRAF

Sözlü sınavlar sırasında “adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır.” Adaylara yönelik olarak “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber” 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanıyor. Mevzuat gereği, adaylara Eğitim bilimleri alanından 1, Genel kültür alanından 1 ve kendi alanları ile ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru soruluyor. Sorular, elektrik kurası ile adaylar tarafından belirleniyor.

ÜÇÜNCÜ PARAGRAF

Adayların vermiş olduğu sözlü cevaplar değerlendirmeye alınıyor. Adaylara, sözlü cevaplarını soru-cevap kâğıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri söyleniyor ve çekilen soru kâğıdını imzalıyorlar. Sözlü sınav süreci, “görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır.” İlgili sorularda adayın belirlediği cevap anahtarı ile verilen cevap eş zamanlı olarak komisyon üyelerinin ekranına yansıtılıyor. Komisyon üyeleri puanlamalarını, adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre gerçekleştiriyor.

DÖRDÜNCÜ PARAGRAF

Sınavda kişisel bilgilerin gizliliği korunuyor. Adayların ve komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutuluyor ve hangi komisyonda bulunacakları paylaşılmıyor. Adaylar, isim bilgileri dâhil kimlik belgelerini komisyondaki üyelerine ibraz etmiyor ve sınav belgelerinde yalnızca otomatik belirlenen “başvuru numarası” kullanılıyor. “Sözlü sınav komisyonlarında, eğitim bilimleri alanlarına mensup, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticileri” yer alıyor. Tüm bu düzenlemeler çerçevesinde sözlü sınavlar tamamlanmış.

Adayların sözlü sonuçları, “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak” belirleniyor. Adaylar, www.meb.gov.tr adresinden “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebiliyor. Adaylar ayrıca, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında “eitiraz.meb.gov.tr” adresi üzerinden yapabiliyor. İtirazlar, “sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek” 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacak. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüğünce ilgililere bildirilerek kamuoyuna duyurulmuş olacak.