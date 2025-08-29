15 Bin Öğretmen Atama Mülakat Sonuçları Açıklandı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN KAPSAMLI BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır” denildi. Sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirilen sözlü sınav, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Toplamda 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ayrılan 19 kontenjan millî sporculara tahsis edilmiştir. Geri kalan 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday sözlü sınava katılma hakkı kazanmıştır. Sözlü sınavlara 30 bin 850 aday katılım sağlamış ve katılım oranı %88,44 olarak belirlenmiştir.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav sürecinde, adayların ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sorular, elektronik kura ile belirlenmiş ve detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır. Adaylara “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber” hazırlanmış, bu rehber 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam 3 soru; Eğitim bilimleri alanından 1, genel kültür alanından 1 ve kendi alanından 1 olmak üzere sorulmuştur. Soru seçim süreci tamamen adayların kontrolünde gerçekleşmiştir ve komisyon üyeleri adaylara ad hoc soru sormamıştır.

KAMERA KAYDI VE GİZLİLİK TEDBİRLERİ

Sözlü sınav süreci, görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır. Adaya yöneltilen sorulara ilişkin cevap anahtarı, elektronik olarak komisyon üyelerinin ekranına yansıtılmıştır. Puanlamalar, duyurularda yer alan kriterlere göre yapılmıştır. Adayların ve komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutulmuş, kimlik belgeleri adaylar tarafından komisyona ibraz edilmemiştir. Sınav belgelerinde yalnızca otomatik olarak belirlenen “başvuru numarası” yer almıştır.

Sözlü sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı ile elde edilmiştir. Adaylar, www.meb.gov.tr adresinden “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” sorgulama ekranına giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilirler. Ayrıca, adaylar, sözlü sınav sonuçlarına itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında açılacak “İtiraz Başvuru Modülü” üzerinden yapabileceklerdir. İtirazların değerlendirilmesi, sözlü sınav komisyonlarınca gerçekleşerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlanacaktır. Değerlendirme sonuçları, ilgili millî eğitim müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.