15 Bin Öğretmen Sınav Sonuçları Açıklandı

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreciyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır” denildi. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavların 23 Haziran 2025 tarihinde başlayıp 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlandığı belirtildi. Alımım 19 kontenjanı millî sporcular için ayrıldığı, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandığı ifade edildi.

SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Adaylardan 30 bin 850’sinin sözlü sınavlara katıldığı ve katılım oranının %88,44 olduğu açıklandı. Sözlü sınavlar sırasında adayların ve görevlilerin isimlerinin gizli tutulduğu vurgulandı. Sürecin kamera ile kayıt altına alındığı ve soruların elektronik kura ile belirlendiği belirtildi. Adaylara, “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber” hazırlandığı ve bu rehberin 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlandığı kaydedildi.

SINAV CEVAPLARI VE DEĞERLENDİRME

Mevzuat gereği adayların, Eğitim bilimleri alanından 1, Genel kültür alanından 1 ve kendi alanı ile ilgili 1 soru olmak üzere toplam 3 soru ile karşılaştıkları ifade edildi. Soruların komisyondan bağımsız olarak bizzat adaylar tarafından elektronik kura ile belirlendiği ve komisyon üyelerince ek bir soru sorulmadığı bildirildi. “Adayların sorulara sözlü olarak verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır” denildi ve adayların cevaplarını el yazılarıyla yazmalarına da olanak tanındığı belirtildi.

SONUÇLAR VE İTİRAZ SÜRECİ

Sözlü sınav sürecinin görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kayıt altına alındığı aktarıldı. Adayların yanı sıra komisyon üyelerinin de kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, sınav belgelerinde adayların kimlik bilgilerinin yer almadığı ve sistem tarafından otomatik olarak belirlenen “başvuru numarası” kullanıldığı vurgulandı. Sözlü sınav sonuçları, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’sinin alınmasıyla elde edilen başarı puanı üzerinden açıklanmıştır. Adayların sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenmek için Bakanlık’ın internet adresinden giriş yapabilecekleri bildirildi. İtiraz sürecinin 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı ve itirazların sonuçlarının 3 Ekim 2025 tarihinde bildirileceği ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.