“15 Milyar Dolarlık Telefon Pazarında Kayıtdışı”

TÜRKİYE’DE TELEFON SATIŞLARI!

Türkiye’de her yıl toplamda 11 milyon adet sıfır kayıtlı cep telefonu satılıyor. Bunun yanı sıra, kayıtdışı pazarda da hemen hemen aynı miktarda telefon alım satımı gerçekleşiyor. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bu pazarın neredeyse yarısı kayıtdışı satışlardan oluşuyor.

Uzmanlar, enflasyon ve yüksek döviz kuru sebebiyle telefon fiyatlarına sürekli zam yapılmasının, pazarın daha da küçülmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem kayıtlı hem de kayıtdışı satışları olumsuz etkiliyor.